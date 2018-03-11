هادي يلتقي محافظ شبوة المتهم بالفساد من قبل الحكومة الشرعية

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الْيَوْم الأحد، مباحثات مع محافظ شبوة علي الحارثي، الذي كان جرى اتهامه من قبل الحكومة الشرعية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، الشهر الماضي، بالفساد وتهريب وبيع الأسلحة.

ووفقًا للموقع الرسمي للرئاسة اليمنية، فإنه تطرق إلى “خيارات المحافظة والبلد الكفيلة بالنهوض وتعزيز واستقرار حياة المواطن في ظل الأمن والاستقرار المنشود.. مشيدًا في هذا الصدد بدور وجهود قوات التحالف الداعم لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان اللقاء تبرئة للمحافظ من الفساد، أو أنه جاء لبحث هذا الموضوع، خاصة أن الحارثي كان قدم شكوى لهادي.

وكان وزير النقل اليمني صالح الجبواني، وجه خلال الشهر الماضي لمحافظ شبوة تهمًا بالفساد وتهريب المشتقات النفطية والأسلحة.

وطالب الحارثي حينها في مذكرة رسمية بعث بها إلى هادي، أن يكلف الرئيس اليمني ودول التحالف العربي لجنة خاصة للتحقيق في ادعاءات الجبواني، مؤكدًا أنه مستعد للمثول أمام أي جهة في حال إدانته.

وكان قرار تعيين الجبواني وزيرًا في الحكومة الشرعية، نهاية العام الماضي، قد شكل صدمة في الأوساط السياسية اليمنية.

ووصف سياسيون ونشطاء يمنيون القرار بأنه أظهر أن الشرعية مخترقة من قبل قطر وأعوانها في اليمن، وعلى رأسهم الجبواني الذي وصفوه بأنه انتقل من “محلل على قناة الجزيرة القطرية إلى وزير”.

وأثار القرار -كذلك- انتقادات لاذعة لهادي وطبيعة قراراته واختياراته، التي رأى معلقون أنها لا تزال تزيد الوضع سوءًا، وتعرقل جهود التحالف، بعد أن أدت -في البداية- إلى تمكين الحوثيين من السيطرة على صنعاء ومناطق واسعة من اليمن، قبل أن يتدخل التحالف العربي على الأرض.