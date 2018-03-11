محافظ حضرموت يشكو قناة “اليمن” ويتهمها بتقزيم انتصارات “النخبة الحضرمية”

اعترض محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، على مضمون حلقة بُثت على فضائية اليمن التابعة للشرعية، معتبرًا أنها تضمنت إساءة وتجاهلًا لإسهامات قوات النخبة الحضرمية في ميادين المعارك ضد الإرهاب والحوثيين.

وقال البحسني في رسالة وجهها إلى وزير الإعلام بالحكومة الشرعية، معمر الأرياني، إن “الحلقة استضافت فقط الاتجاه المعاكس ممثلًا في صحافيين يعملون لمصالح خاصة وتم تغييب الطرف الأهم فيها”.

وأضاف: ” تم تزييف الحقائق وتقزيم انتصارات النخبة الحضرمية ضد القاعدة في وادي المسيني وهي خطة ممنهجة ومتعمدة توجه من أطراف معروفة”.

وأردف محافظ حضرموت باتهام المشاركين في الحلقة بأنهم جزء من أصحاب البطون الذين باعوا القضية وزيفوا الحقائق تحقيقًا لأجندات خارجية.

وختم محافظ حضرموت رسالته بالدعوة لفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من وصفهم بـ “مزوري الحقائق”.

وعلق عضو الجمعية الوطنية الجنوبية والقيادي الجنوبي جمال بن عطاف، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اليوم الأحد، على الرسالة الموجهة للحكومة.

وقال بن عطاف في تغريدة على حسابه في تويتر معلقًا على الجدل الذي أثارته الحلقة التي بثت على فضائية اليمن التابعة للشرعية، واعتبرت إساءة لقوات النخبة الحضرمية:”رسالة شديدة اللهجة وجهها محافظ حضرموت إلى وزير الاعلام الأرياني مستغربًا هل القنوات التي تحت وزارتكم تتبع الشرعية فعلًا إذ كيف لقناة رسمية تقف ضد الجيش ومدافعة عن الإرهاب!!”.

رسالة شديدة اللهجة وجهها محافظ حضرموت إلى وزير الاعلام الارياني مستغرباً هل القنوات التي تحت وزارتكم تتبع الشرعية فعلاً اذ كيف لقناة رسمية تقف ضد الجيش ومدافعة عن الإرهاب!!

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عبث الشرعية زاد يا عم البحسني كم حذرنا، ولكن لم نجد إلا أذنًا من طين وأذنًا من عجين؛ ولكن قربت نهايتهم. pic.twitter.com/7xyoAB0JTH — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) ١٠ مارس، ٢٠١٨

وأضاف بن عطاف أن “الخطوة تعكس شرخًا واضحًا واختراقًا متناميًا للشرعية وتغييرًا لبوصلتها.”

وختم ساخرًا :”عبث الشرعية زاد يا عم البحسني كم قد حذرنا؛ ولكن لم نجد إلا أذنًا من طين وأذنًا من عجين؛ ولكن قربت نهايتهم.”

وكان ناشطون ومتابعون قد تداولوا مضمون الحلقة مع أنباء وصفت بأنها تشويه لانتصارات وجهود قوات النخبة الحضرمية ضد القاعدة والإرهاب الحوثي، ما أثار حفيظة الكثير من القيادات اليمنية.

واعتبر المتابعون أن مادار في الحلقة تزييف للحقائق على الأرض وتصفية حسابات محاباة لأطراف خارجية.

ويتعرض محافظ حضرموت الحالي، اللواء فرج سالمين البحسني، وقيادات وازنة في قوات النخبة لحملة تشويه وانتقادات واسعة من قبل إعلاميين وقنوات فضائية يمنية محسوبة على أطراف خارجية في مقدمتها قطر.