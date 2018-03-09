قوات “السيل الجارف” تأسر 6 من قادة وعناصر القاعدة في أبين جنوب اليمن

تمكنت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع، المسنودة من التحالف العربي، ضمن عمليات “السيل الجارف” في اليمن، من أسر 6 من قادة وعناصر تنظيم القاعدة المتشدد، في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مساء اليوم الجمعة، أن قوات عملية “السيل الجارف” تمكنت، أمس، من “اقتحام و مداهمة المواقع التي تتحصن فيها عناصر تنظيم القاعدة في المحفد، أكبر مديرية في محافظة أبين ووادي حمارا، الذي يبلغ طوله 25 كيلو مترًا؛ ما أسفر عن أسر 6 من عناصر التنظيم، بينهم المسؤول المالي ابن عم ومرافق قيادي التنظيم، ناصر مبارك الماحل”.

وأشارت إلى أن “هذه العملية شكلت ضربة موجعة في آخر منفذ للإرهابيين بمحافظة أبين جنوب شرقي اليمن، وسط فرار لعناصر التنظيم الإرهابية”.

وأوضحت “وام” أن “قوات الحزام الأمني توغلت في مناطق جبلية داخل مديرية المحفد ووادي حمارا، الـذي تستخدمـه العناصر الإرهابية مأوى لها، وقامت بتطهيرها من مسلحي القاعدة وسط تقدم كبير للقوات، إضافة إلى تأمين المناطق وطرد عناصر التنظيم منها”.

وعثرت القوات على “مستودعات تحوي كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر والعبوات الناسفة وقذائف المدفعية، تابعة لعناصر تنظيم القاعدة في وادي حمارا، كانت تخطط لاستخدامها ضد المدنيين الأبرياء”، وفق الوكالة الإماراتية.