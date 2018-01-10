تقارير: قائد عسكري ينشق عن الحوثيين وينضم للقوات الحكومية

في الوقت الذي تواصل الحكومة الشرعية اليمنية وحلفاؤها التقدم على جبهات عدة، ضد الحوثيين، انشق عن الجماعة القائد العسكري العقيد الركن هاني حسن علي قيوع.

وأثار انشقاق قيوع الذي كان يشغل منصب ركن مالية لواء الدفاع الساحلي أسئلة حول مدى تأثيره على سير المعارك في الساحل الغربي لليمن، الذي يتميز بأهمية إستراتيجية لطرفي الصراع.

وبحسب وسائل إعلام يمنية أوردت خبر انشقاق قيوع ووصوله إلى محافظة الضالع قادمًا من الحديدة، فإنه أحد المطلعين على “خبايا وأسرار” الساحل الغربي.

وقالت صحيفة عدن الغد إن “من المتوقع أن يؤدي انضمام قيوع للقوات الشرعية، وفي هذا التوقيت، إلى تغيير المعطيات على الارض نظرًا لما يتمتع به من علاقات قوية مع مختلف مشائخ وأعيان الساحل التهامي”.

ووصل قيوع إلى مديرية قعطبة في محافظة الضالع قادمًا من محافظة الحديدة الساحلية، حيث استقبله العميد الركن عبدالكريم محمد أحمد الصيادي قائد اللواء 30 مدرع، وبعض قيادات المنطقة العسكرية الرابعة .

ويأتي ذلك بينما تحقق المقاومة الجنوبية مدعومة من التحالف العربي مزيدًا من المكاسب في معركة الساحل الغربي.