صورة تفنّد شائعات مقتل رئيس أركان الجيش اليمني بعد إصابته بانفجار لغم

نشر موقع تابع للجيش اليمني، اليوم الأحد، صورة للواء الركن طاهر العقيلي، رئيس الهيئة العامة لأركان الجيش، في مستشفى بالسعودية، بعد يومين من إصابته جراء انفجار لغم أرضي، شمالي البلاد.

وأظهرت الصورة، التي نشرها موقع “سبتمبر نت” “العقيلي”، على سرير داخل مستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى في العاصمة الرياض، دون ذكر اسمه، وذلك أثناء زيارة نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح.

ووصف الموقع إصابة “العقيلي” أنها “طفيفة”.

واطمأن نائب الرئيس على سلامة اللواء العقيلي وصحته، متمنيًا له الشفاء العاجل ليعود لممارسة مهامه العسكرية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان أن “كلَّ التضحيات تهون في سبيل استعادة الدولة اليمنية، والهوية الوطنية”، وفق المصدر ذاته.

وانتشرت شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، عن مقتل “العقيلي” جراء إصابته التي تعرّض لها الجمعة الماضية، في انفجار لغم أرضي في محافظة “الجوف” شمالي البلاد.

و”العقيلي”، هو أرفع مسؤول عسكري يُصاب في الحرب المندلعة بين القوات الحكومية والحوثيين، حيث تعرّض لحادث انفجار لغم، أثناء زيارته منطقة المهاشمة في مديرية خب الشعف، التي تشكل مساحتها 85 في المائة من مساحة الجوف.

وخلال الأسبوعين الماضيين، حققت القوات الحكومية مكاسب عسكرية كبيرة في المديرية المذكورة، شملت السيطرة على منطقتي اليتمة والمهاشمة، إضافة إلى أجزاء من وادي خب.