مقتل 5 قياديين بمليشيات الحوثي في جبهتي ميدي والجوف

أكدت قوات الجيش الوطني باليمن يوم الإثنين مقتل قياديين حوثيين في المعارك التي دارت بين الطرفين في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال البلاد، فيما أعلنت مقتل 3 قيادات حوثية أخرى في جبهة الجوف التي تمكنت القوات الشرعية من تحقيق تقدم كبير فيها.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش الوطني لـ”إرم نيوز” إن القياديين في مليشيا الحوثي “مطهر شرف عبدالقادر شرف الدين” و “محمد عبدالله الكحلاني” لقيا مصرعهما يوم الإثنين في المواجهات التي دارت في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

فيما أوضح موقع الجيش الوطني أن القيادات الحوثية الميدانية جحوان الشريف، وابن الشيبة الشريف، وصالح الخلقة، لقوا حتفهم في معارك مع قوات الجيش في جبهة مزوية شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف، مشيرًا إلى أن قوات الجيش لا تفصلها عن تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف سوى ساعات قليلة، مؤكدًا أن هناك انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات الحوثية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيطرت فيه قوات الجيش والمقاومة الشعبية على سلسلة جبال استراتيجية في جبهة القبيطة المتاخمة لبلدة طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن .