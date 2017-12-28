الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على مقر نائب الرئيس اليمني في مأرب

قال مصدر عسكري، اليوم الخميس، إن مسلحي جماعة الحوثي، أطلقوا صاروخًا باليستيًا، على معسكر يتواجد فيه نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، في “معسكر الرويك”، شرق مدينة “مأرب”، شرقي البلاد.

وذكر المصدر، أن صاروخًا باليستيًا، أطلقه الحوثيون، فجر اليوم، على المعسكر الذي يقع فيه مكتب نائب الرئيس. مشيرًا إلى أن الأحمر وقيادات عسكرية كانت في المعسكر، وقت الواقعة.

ووفق المصدر، فإن الصاروخ سقط على مسافة بسيطة من المعسكر، لكنه لم ينفجر، ولم يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

وأعلنت جماعة الحوثيين، في وقت سابق، اليوم، عن إطلاق صاروخ باليستي نوع قاهر “تو إم”، على “معسكر الرويك”، بمحافظة “مأرب“.

وقالت وكالة “سبأ”، التابعة للحوثيين: إن “القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية، أطلقت، اليوم، صاروخًا باليستيًا من نوع قاهر تو إم، على تجمعات الغزاة والمرتزقة بمعسكر الرويك، في إشارة إلى القوات الحكومية، وإنه أصاب هدفه، وأوقع خسائر كبيرة في صفوفهم”.

وأشارت إلى، أن “استهداف المعسكر، يأتي بعد عمليات رصد، بينت تواجد مجاميع كبيرة من المرتزقة والغزاة بداخله”.