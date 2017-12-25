تجربة “فاشلة” لصاروخ حوثي تودي بحياة 10 أشخاص في صنعاء

قتل 10 أشخاص من أسرة واحدة، جراء تعرضهم لقذائف صاروخية، سقطت على منزلهم في محافظة صنعاء، بينما كان عناصر من مليشيا الحوثي، يجرون تجارب فاشلة لإطلاق صواريخ مضادة للطيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للشرعية، أن “مليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ من منتزه (فرح لاند)، ما أدى إلى سقوطه في منطقة قريبة من المنتزه في محيط القبر المصري بمنطقة عصر”.

وبحسب الوكالة، “فقد استشهد 10 مواطنين من أسرة واحدة، إثر تجربة إطلاق صاروخ دفاع جوي فاشلة، نفذتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء”.

وعلى صعيد آخر، نفّذت مقاتلات التحالف العربي، في وقت سابق الإثنين، عدة غارات جوية، استهدفت من خلالها مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية بالقرب من القبر المصري في منطقة عصر غرب العاصمة، وتم كذلك استهداف اجتماع للحوثيين كان منعقدًا في معسكر التموين بالمنطقة ذاتها.