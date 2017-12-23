المجلس الانتقالي الجنوبي يختار أحمد بن بريك رئيسًا لبرلمان جنوب‎ اليمن

اختار “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن، اليوم السبت، محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك، رئيسًا لهيئة برلمانية، تمثل المحافظات الجنوبية.

وقال ياسر اليافعي، عضو الهيئة السياسية للمجلس، لـ “الأناضول”: إن المجلس اختار أحمد بن بريك، رئيسًا لـ”الجمعية الوطنية العمومية”، مع اختيار أنيس لقمان “شخصية ناشطة من أبناء عدن”، نائبًا له.

وأضاف، أن “رئيس ونائب الجمعية سيؤديان، مساء اليوم، اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي”.

وأوضح، أن “الهيئة السياسية في المجلس، ناقشت اليوم، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرضت رؤيتها للتعامل خلال الفترة المقبلة مع السلطات الشرعية، والتحالف العربي، والمكونات السياسية اليمنية الأخرى”.

وتابع، أن ” المجلس سيواصل اجتماعه، يوم غد الأحد، في مدينة عدن؛ ليناقش مبادئه وأهدافه، خلال الفترة المقبلة”.

وأشار اليافعي، إلى أن “نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، أكد في حديث له في فعالية اليوم، مواصلة العمل على استكمال بناء هيئات المجلس ومؤسساته، وصولًا إلى تشكيل حكومة، تضم محافظات الجنوب، بما فيها وزارة الدفاع “.