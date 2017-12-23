تنظيم القاعدة يعترف بمقتل مدير إعلامه في اليمن.. ويقول: “الحور العين” تصفق شوقا إليه

اعترف تنظيم ما يسمى بـ”القاعدة في شبه الجزيرة العربية “الإرهابي” بمقتل رئيس قسم الدعاية والترويج لديه، أبو هاجر المكي، في هجمة لطائرة بدون طيار أمريكية شرق العاصمة اليمنية صنعاء، يوم العشرين من الشهر الحالي.

أورد ذلك اليوم، السبت، موقع “لونغ وور جورنال” الإخباري الأمريكي المتخصص بتعقب وتغطية عمليات الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط.

وكان البنتاغون أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه شنّ أكثر من 120 ضربة ضد التشكيلات الإرهابية في اليمن منذ بداية العام. ونقلت صحيفة لوفيغارو أن رئيس قسم “البروبوغاندا” في تنظيم القاعدة باليمن، أبو هاجر المكي، مع خمسة أعضاء آخرين من الشبكة الإرهابية قتلوا في غارة يوم الأربعاء، إلا أن المصادر الأمريكية لم تعلن رسميًا أسماء القتلى.

فيديوغراف الاعتراف

موقع “لونغ وور” نقل صباح اليوم عن مواقع السوشيال ميديا المحسوبة على تنظيم القاعدة، نعيًا لـ “المكي” على شكل فيديو غراف يؤكد مقتله. ويلاحظ في نعي التنظيم الإرهابي لمسؤول دعايته، المقعد، تضمين بيت شعر يقول إن: “الحور العين في الجنة يصفقن شوقًا لاستقباله”.

شارك في خراسان

يشار إلى أن أبو هاجر المكي سعودي الأصل معروف أنه مشلول في نصفه الأسفل يتحرك على عربة مقعدين. وقد أظهره الفيديو غراف لوحده ومع آخرين، سواء وهو في اليمن أو في “خراسان”، حيث كان شارك في حروب أفغانستان، مع أنور العولقي الذي سبق وتولى إدارة قسم البروبوغاندا وقتل عام 2011.

نشرة المسرى

ونقلت “لونغ وور” معلومات القيادة المركزية للقوات الأمريكية بأن مقتل المكي ترافق مع ارتباك في البث الإعلامي الإرهابي لتنظيم القاعدة في اليمن، حيث أن نشرة “المسرى” التي تنطق باسم التنظيم كانت تصدر ثلاث مرات في الشهر، توقفت عن الصدور منذ تموز/ يوليو الماضي.

وكان إعلام تنظيم القاعدة يزعم أن “المسرى ” نشرة مستقلة إلا أن توثيقات “لونغ وور” تؤكد بتبعيتها لإدارة المكي.

يضاف إلى ذلك، كما يقول الموقع الأمريكي، أن الذراع الإعلامية المؤسسية لما يسمى “تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية”، وهي دار “الملاحم للإعلام”، تعرضت هي الأخرى للتشتيت بسبب قصف الطائرات بدون طيار، وهو الأمر الذي يفسر لجوء التنظيم لمواقع السوشيال ميديا لبث البيانات الأخيرة بصورة فنية هزيلة، ومنها نعي المكي والاعتراف بمقتله.