اليمن.. بحاح يعلن موقفه من الجمعية الوطنية الجنوبية‎

كشف رئيس الوزراء اليمني السابق، خالد بحاح، عن موقفه من الجمعية الوطنية العمومية التي أعلن المجلس الانتقالي عن انعقاد أول اجتماع لها، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بحاح في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر: “العمل من الداخل وبشكل واقعي يثمر أكثر من الخارج، ولانستطيع إلا أن نحترم أي عمل مسؤول يسعى لتوحيد الجهود والانتصار لقضية عادلة، دون تجنٍّ على أحد. #الجمعية_الوطنية_الجنوبية”.

وهذا أول موقف يصدر عن بحاح تجاه الجمعية الوطنية العمومية، التي ثار بشأنها جدل سابق لاسيما حول الأسماء التي ضمتها قوائمها، وما رافقها من عمليات انسحاب، ومواقف مضادة من قبل بعض القيادات الجنوبية المنضوية في الحراك الجنوبي اليمني.

وكان رئيس المجلس الانتقالي، اللواء عيدروس الزبيدي، أعلن في وقت سابق، عن انعقاد أول جلسات الجمعية الوطنية يوم السبت(اليوم) في عدن ، لافتًا أن ذلك يعد حدثًا تاريخيًا سيؤسس لعمل ديمقراطي ومؤسسي في سبيل الوصول الى الانفصال واستقلال الجنوب.