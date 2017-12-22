بن دغر يقول إن أحمد نجل “صالح” سيكون جزءًا من مستقبل اليمن 

جاء ذلك في سلسلة تغريدات، نشرها بن دغر الخميس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال بن دغر “أحمد علي منا ونحن منه، فلنفكر بصوت عالٍ مسموع أو مقروء، يقترب المؤتمريون (أتباع حزب المؤتمر الشعبي العام) من موقف واحد مشترك وعدم السماح بأي انشقاقات داخل الحزب”.

وذكر بن دغر، أنه “من كان وفيًا للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فليتفهم هذه المسألة جيدًا”، لافتًا إلى أن وحدة المؤتمر،”غدت اليوم قضية وطنية، باعتباره المؤسسة الديمقراطية الأكثر جماهيرية”.

وأشار بن دغر، إلى أنه استقبل ومعه الرئيس هادي ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، الأمين العام المساعد للمؤتمر، سلطان البركاني، دون مزيدٍ من التفاصيل عن موعد الاستقبال.

وقال رئيس الحكومة “كان أهم ما قاله الرئيس(هادي) للشيخ سلطان هو أن أحمد علي عبدالله صالح منا، ونحن منه (..) عفا الله عما سلف”، في إشارة إلى أنه سيكون جزءًا من مستقبل البلد وكذلك حزب المؤتمر.

ولفت بن دغر، إلى أن “الحفاظ على المؤتمر والمؤتمريين أمر يدعو له اليوم كلُ الوطنيين، ويؤيده المهتمون بالشأن اليمني”.

وأضاف “نحن مطالبون جماهيريًا بالارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والإرادة الوطنية التي تتقدم فيها المصالح العليا للوطن على كل مصلحة.. إرادة المواجهة مع العدو والانتصار لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو العظيم”.

وشدد بن دغر، الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام المساعد للحزب، على أن “الضرورة الوطنية والحزبية تفرض الإعلان عن مصالحة تبدأ حزبية فيما بيننا، وتمتد وطنية على أوسع نطاق ممكن مع كل القوى التي قاتلت أو تقاتل الحوثيين، مصالحة تجب ما قبلها”.