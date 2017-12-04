حصيلة القتلى في صنعاء خلال الخمسة أيام الماضية

أعلن الصليب الأحمر عن مقتل 125 على الأقل، وإصابة 238 شخصا في القتال الجاري في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الخمسة أيام الماضية.

وقال الصليب الأحمر إن صنعاء شهدت أعنف اشتباكات على الإطلاق خلال الليل، وتم نقل 13 من موظفي المنظمة في العاصمة اليمنية إلى جيبوتي.

ويأمل الصليب الأحمر بإمداد المستشفى الرئيس في صنعاء بالإمدادات اللازمة لعلاج الجرحى، لكنه لا يستطيع الوصول إلى مخزنه، الذي تعرض للقصف خلال الليل.

ويعتزم الصليب الأحمر تقديم وقود مولدات الطاقة، وأكياس الجثث لمستشفيات صنعاء، التي تستقبل أعدادًا متزايدة من القتلى والجرحى.