الرئيس اليمني يوجه نائبه لاقتحام صنعاء من عدة اتجاهات

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، نائبه الفريق علي محسن صالح بفتح عدد من الجبهات العسكرية، واقتحام العاصمة صنعاء من عدة اتجاهات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وقالت الوكالة إن هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ووجهه بفتح عدد من الجبهات العسكرية لدخول العاصمة، أبرزها جبهة خولان (جنوب صنعاء).

وأفادت الوكالة الرسمية بأن هادي وجه بـ”سرعة تقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو العاصمة صنعاء للالتحام بأبناء المقاومة الشعبية”، في إشارة للقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأشارت إلى أن توجيهات هادي، من أجل “وضع حد لمليشيا الانقلاب والكهنوت الحوثية ومن يواليها ويمولها”.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ فجر السبت الماضي مواجهات عنيفة بين بين الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حتى اليوم.