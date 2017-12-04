شاهد انتفاض الحشود ضد الحوثيين.. وهذه لمحة عن الوضع في صنعاء (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جماهير غاضبة تنتفض في صنعاء ضد الوجود الحوثي في العاصمة اليمنية.

ورغم الاشتباكات الجارية في المدينة إلا أن مئات المؤيدين لانتفاضة أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ضد الحوثي، خرجوا إلى الشوارع رفضًا للميليشيات .

صنعاء قبل قليل الستين الجنوبي لاحوثي بعد اليوم 4/12/2017 Posted by Sara Fernandez on Monday, December 4, 2017

ولا تزال الاشتباكات الميدانية في صنعاء على أشدها، رغم الغموض الذي يسود الوضع العام في المدينة؛ بسبب التعتيم الإعلامي الذي تفرضه جماعة الحوثي مستفيدة من سيطرتها على وزارة الاتصالات.

وبث ناشطون لقطات من اشتباكات تدور في محيط دار الرئاسة ومنطقة قريبة من سام مول.





وبحسب مصادر محلية فإن القوات المؤيدة لصالح تسيطر على معسكر ريمة حميد ودار الرئاسة والنهدين والحي السياسي وشارع بغداد، ومنطقة الصافية، وجولة “الرويشان”، وأجزاء واسعة من شارع الجزائر، ومنطقة حدة.

وتتمتع قوات صالح -وفقا للمصادر- بمواقع إستراتيجية في صنعاء مثل جبلي عطان وعيبان ومنطقة النهدين ودار الرئاسة؛ ما سيجعلها تتحكم في المناطق الواقعة جنوب ووسط العاصمة صنعاء.

أزمة معيشة

وأدت الاشتباكات والأوضاع المتفجرة في صنعاء إلى تأزيم الأوضاع المأساوية للسكان، حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية؛ جراء المخاوف من انقطاع الإمدادات من السلع الأساسية.

ونظرًا لمعارضة الغالبية في صنعاء للحوثيين؛ فإن الجماعة تعمد إلى منع الحركة في الشوارع، وإغلاق المنازل على أهلها وسط إجراءات أمنية مشددة خصوصًا في مناطق “التحرير” و”الحي السياسي”.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية تعمد إلى سحب عناصرها من مناطق مثل المطار، والدائري، ومذبح، ونشرها في الأحياء السكنية تفاديًا لغارات طيران التحالف.