جولة جديدة من المعارك بين مليشيات الحوثي وقوات صالح جنوب صنعاء

تجددت معارك شرسة بين مسلحي مليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، جنوب العاصمة صنعاء ،مساء الأحد، بعد ساعات من هدوء نسبي، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر، وهو من قوات صالح وطلب عدم نشر اسمه “الحوثيون تقدموا في شارع الجزائر، وسيطروا على أحياء فرعية، لكن قوات الحرس الجمهوري (التابعة لصالح) شنت هجومًا مضادًا، وأجبرتهم على التراجع”.

ومضى قائلًا: “يتفوقون (الحوثيون) علينا بالأسلحة الثقيلة والدبابات، بينما نحن نفتقر للدعم العسكري”.

وأضاف أن “العشرات من الطرفين سقطوا قتلى وجرحى، خصوصًا في المعارك التي بدأت مع حلول الليل، حيث استمر إطلاق النار عشوائيًا باتجاه المنازل من قِبل مسلحي الحوثي”.

وكان مصدر طبي قال، في وقت سابق، إن المواجهات في صنعاء، خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن 35 قتيلًا و225 جريحًا.

واندلعت المواجهات بين مسلحي الحوثي وصالح، الأربعاء الماضي، إثر رفض قوات صالح السماح لمسلحين حوثيين بالتمركز في جامع “الصالح”، لتأمين فعالية بمناسبة “المولد النبوي”، في ميدان السبعين المجاور للمسجد.

وخلال أقل من ساعة، شنت مقاتلات التحالف غارات على مجمع الرئاسة قرب المواجهات بين مسلحي الحوثي وصالح، وتلال الريان جنوب الحي السياسي، وعلى مقر للحوثيين شمال الحي السياسي، وموقع شرطة النجدة في حي الحصبة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين بمحيط مطار صنعاء، شمال العاصمة، ومواقع في معسكر الخرافي (شمال شرق)، ومجمع 22 مايو (وسط)، ومعسكر الفرقة الأولى مدرع (غرب).