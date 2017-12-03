أول تعليق أمريكي على أحداث صنعاء

أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، عن قلق بلاده، حيال المواجهات بين ميليشيات الحوثيين، والقوات التابعة للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وقال السفير في بيان، صدر عنه اليوم، الأحد، ونشره موقع السفارة الأمريكية، إن “الولايات المتحدة قلقة بشأن المواجهات في صنعاء، وآثارها على الجرحى المدنيين، ودمار العاصمة”.

وحث السفير الأمريكي جميع الأطراف، على تهدئة الوضع.

وأضاف: أن “واشنطن ترحب بالبيانات التي أصدرتها الأطراف المختلفة؛ بشأن السعي إلى حل سلمي، إذ أن العنف في صنعاء، والأزمة الإنسانية الحادة، تبرز الحاجة إلى الوقف الفوري للاقتتال، وتقديم التنازلات من قِبَلِ جميع الأطراف”.

ومنذ الأربعاء الماضي، تشهد صنعاء مواجهات مسلحة، بين الحوثيين وقوات صالح، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.