للتعتيم على أحداث صنعاء.. الحوثيون يستهدفون إعلام “صالح”

تسعى الجماعة الحوثية في اليمن، بعد انفجار الوضع العسكري، مع حليفها في الانقلاب على الحكومة الشرعية، علي عبدالله صالح، إلى “فرملة” وسائل إعلامه المحلية المتعددة، في محاولة منها للتعتيم على الأحداث التي تشهدها العاصمة صنعاء، منذُ صباح اليوم السبت.

وأكد عدد من طاقم قناة “اليمن اليوم”، التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده صالح، أن الحوثيين قصفوا مبنى القناة، الواقع في منطقة “بيت بوس”، في الجهة الغربية الجنوبية من صنعاء.

وقال الإعلامي أحمد الصوفي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، “إن القناة تعرضت للضرب، وتم اقتحامها، والزملاء الآن في حماية المسلحين المتواجدين داخل القناة”.

وانقطع بثّ القناة التلفزيونية، أكثر من مرة، عقب بثّها خطاب صالح، الذي أوعز فيه بمواجهة الحوثيين عسكريًا والانتفاضة ضدّهم، ودعا دول الجوار إلى فتح صفحة جديدة.

بدوره قال المذيع الآخر في القناة أحمد الكبسي، عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، “إن الحوثيين اقتحموا مقر القناة مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة”.

ولم يقتصر استهداف الحوثيين لوسائل إعلام المخلوع صالح، على قناة “اليمن اليوم”، بل حجبت مواقع الحزب الإلكترونية، كموقع “المؤتمر نت” ووكالة “خبر للأنباء”، وموقع اليمن اليوم.

من جانبها عبّرت هيئة تحرير “وكالة خبر للأنباء”، في بيان لها، عن إدانتها لعملية حجب موقعها على شبكة الإنترنت، ووصفته بـ”التصرف المأزوم وغير المسؤول، من قبل من قام باستغلال سلطته وحجب موقعها”، مطالبة برفع الحجب عن الموقع فورًا وتحميل الجهات المختصة كامل المسؤولية.

ومنذُ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2014، أحكم الانقلابيون قبضتهم على وزارة الاتصالات اليمنية، وباشروا عمليات حجب عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية والعربية، التي لا تتوافق مع مشروعها، والتي كان من بينها موقع “إرم نيوز”.