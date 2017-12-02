من هو العميد طارق محمد عبدالله صالح الذي يقود معارك صنعاء ضد الحوثيين؟ (صور)

تصدّر اسم الضابط اليمني البارز، طارق محمد عبدالله صالح، واجهة الأخبار القادمة من العاصمة صنعاء التي تشهد اشتباكات غير مسبوقة بين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وحليفها الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

ومع تصاعد حدة الاشتباكات بشكل ينذر بانهيار نهائي لتحالف الحوثي- صالح، بدا أن العميد ركن طارق هو القائد الأبرز للقوات اليمنية التي مازالت موالية للرئيس المخلوع، ولم تنضم للجيش اليمني الخاضع لسلطة الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي.

والعميد طارق، هو نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع، وتمّت إقالته من منصبه الرسمي كقائد للحرس الخاص السابق للرئيس المخلوع، بعد أن انتخب الرئيس هادي رئيسًا لليمن

ومع سيطرة تحالف الحوثي– صالح على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014، عاد اسم العميد طارق إلى الواجهة مجددًا وإن كان بشكل غير شرعي، إذ عاد لتسلّم مهام عسكرية في القوات الموالية لعمه في المناطق التي يسيطرون عليها.

ويقود العميد طارق حاليًا قوات الحرس الجمهوري، وهي القوات الأساسية المنظمة التي تخضع لإمرة صالح لحد الآن، إضافة لقوات قبلية ولجان شعبية وحزبية أخرى.

وبدا أن الرجل يمتلك خبرة عسكرية كبيرة بعد أن نجحت القوات الخاضعة لقيادته مع حلفائهم من القبائل والقوات الحزبية، في السيطرة منذ فجر اليوم السبت على معسكرات كبيرة كانت تحت سيطرة الحوثيين، في جنوب وشرق صنعاء.

ويقول مراقبون إن العميد طارق سيكون الرجل الأهم في اليمن خلال الفترة القليلة القادمة إذا ما استمرت المواجهة مع الحوثيين كما هو متوقع، فيما تقول الأنباء القادمة من صنعاء إن هناك مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة العميد طارق وإن الإعلان عنه سيكون خلال الساعات القادمة.

وآخر ما كتبه العميد طارق على حسابه في موقع “تويتر” يعكس الدور البارز الذي يلعبه حاليًا في معارك صنعاء، إذ قال في أول تعليق له على اشتباكات صنعاء: “تحيا الجمهورية اليمنية”، ليعلن لاحقًا السيطرة على معسكر 48، في مؤشر على عمق الخلاف مع ميليشيا الحوثي.