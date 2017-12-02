أول تعليق سعودي رسمي على اشتباكات صنعاء بين صالح والحوثيين

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت، إن “صنعاء، تنتفض ضد ميليشيات إيران الحوثية”، في أول تعليق سعودي رسمي، على الأحداث في صنعاء.

يأتي ذلك، إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة صنعاء، اليوم السبت، بين القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والحوثيين المتهمين بالتحالف مع إيران، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف آل جابر، في تغريدة مقتضبة على حسابه “تويتر”، أن “الإيمان يمان والحكمة يمانية.. وصنعاء عربية”.

وكان صالح، دعا اليوم، التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، إلى وقف الهجمات، ورفع الحصار؛ لتمهيد الطريق أمام إنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو ثلاثة أعوام، وفتح صفحة جديدة مع دول الجوار.

وكانت المعارك قد اندلعت في وقت مبكر من فجر اليوم، بعد محاولة الحوثيين، اقتحام منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح)، في الحي السياسي، لكن الهجوم لقي مقاومة عنيفة، تطورت إلى سيطرة قوات صالح على مواقع حيوية في العاصمة صنعاء.