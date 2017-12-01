قرقاش يعلق على الاقتتال الأخير بين الحوثيين وصالح في صنعاء 

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن التطورات الأخيرة في اليمن والتي من أبرزها الاقتتال بين طرفي الانقلاب سيقود البلاد لفصل دموي آخر.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الجمعة: “الإجهاز الحوثي الممنهج على شريكه في التمرد يشهد فصلًا دمويًا آخر، مظلوميته حدودها الإعلام الخارجي وهمّه الاستئثار بمكاسبه المادية الملطخة بالدم وليذهب صالح وحزبه إلى الجحيم”.

الإجهاز الحوثي الممنهج على شريكه في التمرد يشهد فصلا دمويا آخر، مظلوميته حدودها الإعلام الخارجي وهمّه الإستئثار بمكاسبه المادية الملطخة بالدم وليذهب صالح وحزبه إلى الجحيم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 1, 2017

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، ومحيطها، خلال الأيام الماضية اشتباكات بين جماعة الحوثي، وأنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين.