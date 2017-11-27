إصابة قيادي بالمقاومة الجنوبية ومقتل 2 بهجوم استهدف منزله في عدن (صورة) ‎

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في هجوم استهدف منزل قيادي في المقاومة الجنوبية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عقب ساعات من واقعة قتل أخرى تبنتها داعش واستهدفت مواطناً في حي المنصورة .

وذكرت مصادر محلية في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن مسلحين هاجموا منزل القيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسى في منطقة البساتين شمالي عدن وأطلقوا قذيفة “آر بي جي” ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما قيادي أيضاً يدعى كمال الضالعي وآخر من أقرباء العيسى.

وأضافت المصادر أن القيادي أديب العيسى تعرض لإصابات متوسطة نقل على إثرها إلى مستشفى خاص بالقرب من منزله حيث ما زال يتلقي العلاج .

وفي تفاصيل الواقعة قالت المصادر إن عبوة ناسفة تم زرعها مساء الاثنين في محيط منزل المجني عليه، لكن قوة أمنية تمكنت من تفكيكها قبل انفجارها، مشيرة إلى أنه وبعد ساعات قام مسلحين بمهاجمة المنزل بقذيفة أخرى اندلعت على إثرها اشتباكات بين المهاجمين وبين حراسة المنزل .

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات من واقعة أخرى استهدفت مواطناً في حي المنصورة بسلاح كاتم للصوت، فيما نشرت صفحات خاصة بتنظيم داعش على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً “للواقعة التي تبنتها، وقالت إنها استهدفت أحد الجنود المستجدين ووصفته بـ “المرتد .

وتعيد هذه الحوادث عدن إلى مربع العنف والفوضى بعد أشهر من الاستقرار النسبي، فيما كشفت عن تواجد تنظيم داعش في اليمن الذي كان مسرحاً لعناصر تنظيم القاعدة لسنوات .