إجلاء 5 من موظفي الصليب الأحمر باليمن لاعتبارات إنسانية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه سمح للجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء، بإجلاء 5 من موظفيها عبر مطار صنعاء لاعتبارات إنسانية طبية.

وتأتي هذه الرحلة بعد أكثر من أسبوعين من توقف الرحلات الجوية الإنسانية بالمطار، الخاضع لسيطرة الحوثيين، وذلك جراء قرار التحالف، بقيادة الجارة السعودية، إغلاق المنافذ اليمنية بشكل مؤقت.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء “واس”، عن مصدر بقيادة التحالف لم تسمه، أن “قيادة التحالف استجابت اليوم لطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للسماح بإخلاء 5 أشخاص من موظفيها لاعتبارات إنسانية طبية لم يحددها تتطلّب مغادرتهم اليمن”.

وأوضح أن الخمسة هم برازيلية وهندي وكندي وأفغاني، إضافة إلى سوري، وأن الطائرة التي تقلّهم غادرت المطار بعد أن أصدر التحالف التصاريح اللازمة.

وقال المصدر إن “هذا الإجراء يأتي حرصًا من قيادة التحالف، على تسهيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة بالداخل اليمني”.

وقرّر التحالف العربي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إغلاق كافة المنافذ اليمنية جوًا وبرًا وبحرًا، على خلفية إطلاق الحوثيين قبل يومين من هذا التاريخ، صاروخًا باليستيًا فوق العاصمة الرياض، قالت السعودية إن إيران زوّدت به حلفاءها الحوثيين.

وبعد مرور أسبوع، استثنى التحالف من الحظر الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة اليمنية الشرعية.