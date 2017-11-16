الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين مجددًا بتعذيب مئات المعتقلين حتى الموت‎

اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بتعذيب مئات المعتقلين حتى الموت.

جاء ذلك في بيان وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، نشرته وكالة سبأ الرسمية للأنباء.

وأدان البيان بأشد العبارات، ما وصفها بــ”الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق المعتقلين، بتعذيبهم وصولاً إلى قتلهم”.

وقال البيان إن” المليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين، والتي كانت آخرها جريمة التعذيب حتى الموت التي ارتكبت بحق المعتقل أحمد صالح حسين الوهاشي من أبناء محافظة البيضاء (وسط)”.

وتابع البيان “هناك مئات الضحايا من المعتقلين الذين عذبوا حتى الموت في معتقلات وسجون الميليشيا الانقلابية”.

ودعا البيان إلى “سرعة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ووقف الاعتداء عليهم أو تعذيبهم”.

ويسيطر الحوثيون وقوات صالح على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية 2014، وتتهمهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.

ويتهم الحوثيون العديد من المختطفين بدعم ومساندة ما يصفوه “العدوان على اليمن”، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، منذ مارس/ آذار 2015.