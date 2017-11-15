حكومة الحوثي تتهم “الإصلاح” الإخواني بسرقة 80% من أموال “الزكاة”

قال صالح شعبان، وزير المالية في حكومة الحوثيين، إن “إيرادات الزكاة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم تتجاوز 115 مليارًا في العام الواحد”، لكن المحصل منها فقط في حدود 15 مليار ريال.

وأكد شعبان، في تصريحات نقلتها صحيفة “صدى المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي، أن نسبة كبيرة تصل إلى 80 % تستحوذ عليها جمعيات خيرية يديرها قادة ونشطاء في حزب “الإصلاح” الإخواني.

وأوضح الوزير أن نحو 15% من العائدات يذهب إلى جمعيات ذات طابع سياسي، منها “مؤسسة الصالح” الخيرية، التي تديرها ابنة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في حين تذهب نسبة قليلة تقارب 5% إلى جمعيات ومؤسسات خيرية تعمل في المجال الاجتماعي.

وأشار الوزير شعبان إلى أن “احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي حتى نهاية العام 2014 بلغ 5 مليارات دولار، في حين انخفض عند نقل البنك إلى عدن ليصبح أقل من مليار دولار”.