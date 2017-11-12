المركزي اليمني: الريال سيتجاوز أزمته قريبًا بعد الوديعة السعودية

قال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، اليوم الأحد، إن الريال اليمني سيتجاوز أزمته قريبًا، بعد يوم من إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن ملياري دولار وديعة سعودية في البنك المركزي.

وأوضح وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، أن الوديعة ستسهم بشكل كبير في الحد من تدهور سعر الريال اليمني، ودعم العملة الوطنية في أسواق الصرف الأجنبي.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الوديعة ستعمل على وقف “استغلال الحالة غير السوية لأسواق الصرف الأجنبي في البلاد”.

وأبدى تفاؤله حيال الوديعة المرتقبة، معتبرًا أنها “ستكون بلا شك فاتحة خير وثقة للاقتصاد الوطني، وعاملًا مهمًا لتوطيد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الداعمة”.

وتابع القعيطي قائلًا: “الوديعة ستكون بداية لسلسلة من الإجراءات والمساعدات الاقتصادية، التي ستعيد الحياة إلى طبيعتها بوتيرة عاجلة، وبداية أيضًا لإنعاش وتعافي الاقتصاد”.

وقال الرئيس اليمني، السبت، في اجتماع مع مستشاريه ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بالعاصمة السعودية الرياض، إن لقاءه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، أثمر عن وديعة سعودية بملياري دولار في البنك المركزي اليمني.

وتراجعت العملة المحلية اليمنية خلال الأسابيع الماضية على نحو حاد، حيثُ فقدت 10% من قيمتها منذ مطلع شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

ووصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 430 ريالًا يمنيًا، بعد أن استقر لأسابيع عند 385 ريالًا يمنيًا، مقابل 250 ريال عند التعويم المعلن عنه في شهر آب / أغسطس الماضي.

وفي الأيام الماضية، ارتفعت أسعار السلع الأساسية والوقود في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال.