بالفيديو.. خالد بحاح يدعو لـ”هيكلية جديدة في الشرعية” لمنع استنزاف التحالف العربي في اليمن

طالب رئيس الوزراء والنائب السابق للرئيس اليمني خالد بحاح، اليوم الأحد، بضرورة تغيير آلية عمل الحكومة اليمنية الشرعية، عبر استحداث ما وصفها بـ”هيكلية جديدة في الشرعية”، محذرًا من أنه إذا لم يحدث مثل هذا التغيير، فإن الحكومة الشرعية قد تتحول لنوع من الاستنزاف للـ”أشقاء” في الخليج إجمالاً، والتحالف العربي بشكل عام.

وقال بحاح في لقاء مع إرم نيوز،على هامش الدورة الرابعة، لملتقى أبوظبي الاستراتيجي : نحن الآن نقرب من استكمال العام الثالث من التحرير في اليمن. العام الأول بدأ بفعالية كبيرة جداً، وبوتيرة عالية جداً، وتم تحرير ما يقارب من %80 من الجغرافيا اليمنية، وتحرير عدن وحضرموت وباب المندب”.

وتابع: “نلاحظ أنه في السنة الأخيرة، هناك نوع من الترهل في إطار الشرعية، وأعتقد أن هذا أصاب كذلك أي إنجازات من قبل التحالف، وما لم يتم تغيير آلية الحكومة الشرعية؛ أعتقد أنها سوف تكون عبارة عن نوع من استنزاف أشقائنا في الخليج إجمالاً، والتحالف بشكل عام، ولا بد من إعادة استراتيجية الوضع الحالي، وأن يكون هناك تنسيق أكبر، وربما نصل إلى حتى محاولة خلق هيكلية جديدة في الشرعية، تعطينا نتائج أفضل في الفترة القادمة”.

من المسؤول عن التأزيم الحالي في عدن؟

من ناحية أخرى، اعتبر بحاح أن هناك من يحاول أن يعبث في عدن، ويعبث بجهد التحالف، وخاصة جهد “الأشقاء” في الإمارات.