التحالف يشنّ غارات مكثّفة على مبنى وزارة الدفاع في صنعاء

قال شهود عيان إن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، شنّت مساء الجمعة، غارتين على وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

ولليوم السابع على التوالي، يواصل التحالف غاراته المكثفة على المواقع والمقرات العسكرية، وألوية الصواريخ في صنعاء، على خلفية إطلاق “الحوثيين” صاروخًا باليستيًا نحو مطار العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.

وقال شهود عيان، إن طيران التحالف شنَّ غارتين على مقر وزارة الدفاع في “العرضي”، بمنطقة باب اليمن، جنوبي صنعاء.

ولم تُعرف على الفور حصيلة هاتين الغارتين.

والإثنين الماضي، أعلن التحالف العربي إغلاق كافة المنافذ الجوية، البرية، والبحرية، في اليمن، على خلفية استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي.