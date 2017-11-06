مزاعم حوثية بامتلاك منظومة صواريخ بحرية “ذات دقة عالية”

زعمت ميليشيات الحوثي، اليوم الإثنين، امتلاكها منظومة صواريخ بحرية مصنعة محليًا تحمل اسم “المندب” وتمتاز بدقتها العالية في إصابة الهدف.

وادعى صالح الصماد، رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، أن “الصواريخ البحرية الجديدة إنجاز كبير سيضيف نقلة نوعية”.

واتهم التحالف العربي، في بيان له، في وقت سابق اليوم الإثنين، إيران بتزويد مسلحي جماعة الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية.

وقال التحالف، إن “الصواريخ الباليستية التي استهدفت السعودية، تعتبر عدوانًا عسكريًا سافرًا ومباشرًا من قبل النظام الإيراني قد يرقى لاعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة”.

وأعلن التحالف العربي، السبت الماضي، اعتراضه صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مطار العاصمة السعودية الرياض، دون وقوع إصابات.