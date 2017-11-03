قيادة التحالف في عدن تنأى بنفسها عن الخلافات بين أطراف الحكومة الشرعية

نأت قيادة التحالف العربي في عدن بنفسها عن الخلافات بين أطراف الحكومة الشرعية في المدينة.

وذكرت “قيادة التحالف بعدن” التي تتولى الإمارات مسؤوليتها، أنه لا علم لها وليست معنية بالإشكاليات والقضايا الإدارية والمالية في المحافظة، كونها شأن داخلي يخص الحكومة الشرعية.

وأكدت قيادة التحالف في بيان لها صدر اليوم الجمعة أن للتحالف “مهام متعددة وأمور أهم من ذلك، خصوصا في التصدي ومحاربة الانقلابيين او في محاربة الإرهاب”.

ودعت قيادة التحالف العربي وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة والمصداقية قبل أن تتحدث على لسان التحالف وتلفق له أوامر لم يصدرها”.

وجاء بيان التحالف عقب ساعات من صدور بيان لقيادة السلطة المحلية بعدن دعا فيه إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من منع القوات الأمنية اليمنية، التي تسيطر على مبنى محافظة عدن، القائم بأعمال المحافظة، أحمد سالمين، من دخول مبنى المحافظة.

وقال موقع “عدن الغد” الذي أورد الخبر، إنه لم تعرف لغاية الآن أسباب منع أمن مبنى محافظة عدن، أحمد سالمين من دخول المبنى لمزاولة عمله.

و كان أحمد سالمين يمارس عمله اليومي سابقاً دون أي توقيف، غير أن القرار الأخير الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بتكليفه بمنصب قائم بأعمال محافظ عدن في ظل غياب المحافظ المفلحي، حال دون السماح له بدخول مبنى المحافظة.