في ظل أزمة اقتصادية خانقة.. مسؤول حكومي يمني يتحول إلى عامل بناء (صورة)

أجبرت ظروف الحياة الصعبة في اليمن، رئيس فرع التنظيم الناصري ومستشار محافظة ذمار شعلان الأبرط، على التخلي عن أناقته المعهودة وملابسه الفاخرة، والتوجه للعمل في مهنة البناء، من أجل إعالة أسرته البالغ عددها خمسة أفراد.

يشغل الأبرط الذي يبلغ من العمر 37 عاما، منصبا حكوميا رفيعا يتمثل بمستشار محافظة ذمار، إلى جانب كونه قياديا سياسيا بارزا، حيث يتولى موقع أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الناصري بمحافظة ذمار.

ولكن كل هذه الألقاب والمناصب، لم تنفع الأبرط في توفير حياة كريمة وشريفة، فبعد أزمة انقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من عام، جعلت من المستشار مجرد عامل بناء يحمل الأحجار ويبني المنازل لقاء أجر يومي.

ورغم أن مهنة عمال البناء غالبا ما تقتصر على البسطاء وغير المتعلمين، فقد نشر الأبرط على صفحته في فيسبوك، صورته وهو يقوم بتجهيز المواد الخاصة بالبناء، مفتخرا بكونه “عاملا تحت التجربة”، لمواجهة أعباء الحياة وتحمل المسؤولية تجاه أبنائه وأسرته.