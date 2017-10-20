وزير حوثي يثير السخرية بعد طلبه وقف التعليم وإيفاد الطلاب للجبهات

أثار وزير في حكومة ميليشيا الحوثي في صنعاء، الجدل والسخرية أمس الخميس، بعد أن دعا إلى وقف التعليم وإيفاد الطلاب إلى جبهات القتال.

وكتب وزير الشباب والرياضة حسن في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ماذا لو توقفت الدراسة عاما وتوجه الشباب كلهم ومعهم أساتذتهم للتجنيد؟ ألن نتمكن من رفد الجبهات بمئات الآلاف ونحسم المعركة، لقد كان طلاب الثانوية يجبرون على ترك الدراسة عاما كاملا انتظارا للوثائق فما هو الفرق”.

ولاقت دعوة زيد الذي يشغل منصب أمين حزب الحق الموالي للحوثي سخرية مدونين يمنيين، حيث اعتبر المدون فايز الضبيبي “دعوة الوزير خطوة من خطوات تجهيل الشعب وتحويله إلى عبيد يقاتلون ويقتلون من أجل الحوثي”.

وقال الضبيبي: “هيهات أن يتحقق لكم هذا اليوم في ظل ثورة المعلومات والقرية الكونية الواحدة ووعي الشعب”.

من جهته أكد الناشط السياسي عبد المجيد البحيري، أن سبب تعليق المعلمين لإضرابهم هو خوفهم من توجيه الطلاب إلى الجبهات، مشيرا إلى أن “إضراب المدرسين عُلّق، لأنهم أكثر حرصاً من الحكومة على تربية وتعليم الأجيال”.

يشار إلى أن دعوة الوزير الحوثي تتزامن مع تصريحات لمنظمات دولية تتهم “الانقلابيين” بتجنيد آلاف الأطفال والزج بهم في الصفوف الأمامية لجبهات القتال للتعويض من خسائرها البشرية.