مقتل 4 من “القاعدة” في غارة شنتها طائرة دون طيار وسط اليمن

قُتل 4 من مسلحي تنظيم القاعدة، اليوم الخميس، في غارة جوية شنتها طائرة دون طيار، يعتقد أنها أمريكية، وسط اليمن، بحسب مصدر أمني.

وأفاد المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الغارة استهدفت سيارة تقل مسلحين من القاعدة في منطقة شرجان، الواقعة بين مدينتي الصومعة وكيراس، بمحافظة البيضاء.

وبحسب شهود عيان، فإن الغارة أدت إلى مقتل 4 مسلحين على الفور.

وذكر الشهود أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت من السيارة المستهدفة، ما أدى إلى تفحم جثث القتلى.

تجدر الإشارة إلى أن طائرات أمريكية دون طيار تنفذ بين الحين والآخر غارات مشابهة في عدة محافظات يمنية، تسفر عن مقتل قيادات وعناصر من القاعدة.

والإثنين الماضي، أعلن الجيش الأمريكي مقتل العشرات من تنظيم داعش في اليمن، في سلسلة غارات نفذتها طائرات دون طيار تابعة له.