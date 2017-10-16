سياسي يمني: حزب الإصلاح الإخواني يستحوذ على موقع صنع القرار في هذه المحافظات

قال سياسي يمني رفيع المستوى: إن حزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، يسيطر على أهم المواقع الإدارية في الجهازين المدني والعسكري في مأرب بنسبة 95%، ناهيك عن أن أغلب العاملين فيها هم من الحزب.

وأضاف السياسي اليمني، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن الإصلاحيين يستحوذون على نسبة 70% من المناصب في تعز، بينما يسيطر التنظيم الناصري على 20%، والمؤتمر على 8%، و2% لبقية المكونات السياسية الأخرى.

وأوضح أن 97% من المناصب في محافظة الجوف بيد شخصيات إصلاحية، و3% فقط تتقاسمها بقية المكونات اليمنية، مشيرًا الى تقاسم مكوني الإصلاح والسلفيين المناصب في المناطق المحررة بمحافظة البيضاء.

وبيّن السياسي اليمني، أن حزب الإصلاح يسيطر بشكل تام على تعيينات المحافظين والوكلاء في محافظات عمران وإب وريمة والحديدة.

وأشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تلقى الكثير من الخطابات والرسائل بضرورة إيجاد حالة توازن بين المكونات السياسية في مؤسسات الدولة.