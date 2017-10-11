بالفيديو.. المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو أنصاره للتظاهر ضد حكومة بن دغر في عدن

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره، للخروج والتجمهر في ساحة البنوك بمدينة كريتر في عدن، مساء الخميس المقبل، ضد ما أسماه بـ”الممارسات التعسفية” التي تقوم بها حكومة بن دغر ضد شعب الجنوب.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الانتقالي، في بيان صحافي مقتضب، إنه “تدشينًا لفعاليات الذكرى الـ54 لعيد ثورة الـ14 من أكتوبر، يدعو المجلس الإنتقالي الجنوبي، جماهير شعب الجنوب للاحتشاد عصر يوم الخميس القادم الموافق الـ12 من أكتوبر في ساحة البنوك بشارع أروى بمديرية كريتر، ضد الممارسات التي تقوم بها الحكومة ،ورئيسها بن دغر ضد شعب الجنوب”.

وأضاف البيان، أن “رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، دعت للتظاهر ضد حكومة بن دغر، بعد ممارساتها التعسفية، وسياسة العقاب الجماعي، وخلق الأزمات، بالإضافة لإيقاف عجلة التنمية”.

وفيما يبدو فقد وقع الاختيار على مدينة كريتر للاحتشاد فيها، كون قصر الرئاسة (المعاشيق) مقر إقامة بن دغر وأفراد حكومته المتواجدين معه في البلاد، يقع في ذات المديرية.

يُشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، بصدد إحياء الذكرى الـ54 لثورة الـ14 من أكتوبر، من خلال إقامة مليونية في شارع مدرم التاريخي بمدينة المعلا، احتفالًا بانطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة ضد الاحتلال البريطاني للجنوب، في اليوم ذاته من العام 1963.

يذكر أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، وعدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، قد وصلوا ،في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة عدن، قادمين من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للإشراف على آخر ترتيبات إقامة فعالية الاحتفاء بذكرى أكتوبر والمشاركة فيها.