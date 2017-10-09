حزب صالح يُعلّق على اقتحامات الحوثيين للوزارات

دان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي تزعمه الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، ما تعرضت له بعض الوزارات التابعة لحكومة الانقلابيين من اعتداءات مسلحة، من قبل مسلحي جماعة الحوثي، شركائهم في الانقلاب على الحكومة اليمنية الشرعية.

وقالت اللجنة العامة للحزب، في اجتماع لها، اليوم الإثنين، بالعاصمة اليمنية صنعاء، إن الاقتحامات التي تعرضت لها بعض الوزارات “تخلّ بالشراكة الوطنية، وتؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني، وتماسك الجبهة الداخلية”، وفق تعبير الحزب.

واستمعت اللجنة العامة، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي، إلى تقرير مفصل “عن ما تم التوصل إليه فيما يتعلق بالشراكة في إدارة شؤون الدولة من خلال الحوارات التي تمت مع أنصار الله (الحوثيين)”.

وطالبت اللجنة، ما يسمى بـ “المجلس السياسي الأعلى”، و”حكومة الإنقاذ الوطني”، والأجهزة المعنية، بسرعة التحقيق في هذه التصرفات وضبط العناصر التي قامت بها وتقديمها إلى القضاء.

واقتحم مسلحون من الجماعة الحوثية، مساء يوم السبت الماضي، مبنى وزارة الخارجية بصنعاء، المحسوبة على شريكهم في الانقلاب، علي صالح، وانتشروا في ساحتها وأبلغوا حراستها أنهم حضروا بتوجيهات من رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد، وفقًا لما صرح به وزير الخارجية، هشام شرف.

وأكد شرف، أنه لن يمارس أي عمل حتى يتم التحقيق والكشف عن من يقف خلف عملية الاقتحام التي تعرضت لها الوزارة.

وذكرت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام، الفصيل الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي صالح، أن ثمة صراعًا جديدًا بين المؤتمر الشعبي والحوثيين يتمثل في السباق على التسوية السياسية، والتواصل مع دول العالم بحثًا عن سلام في اليمن.