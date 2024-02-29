برلمان ليبيا: اتفاق على تشكيل "حكومة وطنية" تمهد للانتخابات

أعلن مجلس النواب الليبي التوصل إلى اتفاق حول "تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي" في البلاد.

جاء ذلك في بيان، نشره المجلس في موقعه الإلكتروني، حول مخرجات اجتماع أعضاء من مجلسي النواب والدولة، الذي عُقد في تونس لمناقشة الانسداد السياسي في ليبيا.

وأوضح البيان أن الأعضاء اتفقوا على ضرورة اختيار رئيس الحكومة الجديدة "من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية".

كما أكدوا ضرورة "وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية و دعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات".