سارة نتنياهو لجيل بايدن: رهينة لدى حماس أنجبت طفلا في غزة

أعلنت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة نشرها مكتبه، الأربعاء، أن امرأة خطفتها حركة حماس، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أنجبت مولودا في غزة.

وقالت سارة نتنياهو، في رسالة باللغة الإنجليزية إلى السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، إن "إحدى النساء اللواتي اختطفتهن حماس كانت حاملا، وقد أنجبت طفلها في الأسر".

ولم تبين الرسالة كيف تأكدت سارة نتنياهو من المعلومة، رغم إعلان حماس مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها بسبب القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر.