دخان يتصاعد جنوب لبنان بفعل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله
دخان يتصاعد جنوب لبنان بفعل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله رويترز

ميليشيا حزب الله تقصف موقعًا إسرائيليًا في الجولان بـ"فلق1"

استهدفت ميليشيا حزب الله في هجومين متتاليين ثكنة معاليه غولان في مرتفعات الجولان، وذلك في أول استهداف للثكنة منذ بدء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في 8 أكتوبر الماضي.

وقالت الميليشيا، في بيان لها، إنها استخدمت في الهجوم لأول مرة صواريخ "فلق 1"، موضحة أن الهجوم الثاني استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط الثكنة بصواريخ الكاتيوشا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا حزب الله أن صاروخ "فلق 1" يصل مداه الأقصى إلى 10 كيلومترات، ويبلغ وزنه 113 كيلوغراما، ويبلغ وزن رأسه الحربي 50 كيلوغراما.

مركبة عسكرية على متنها صواريخ فلق 1
مركبة عسكرية على متنها صواريخ فلق 1متداولة

وأشارت إلى أن هذه الصواريخ يمكن إطلاقها من راجمات برية، كما يمكن استخدامها لضرب الأهداف البحرية، باعتبارها صواريخ دعم ناري بر– بحر.

في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات طير حرفا والناقورة والضهيرة ويارين ووادي حامول في القطاع الغربي.

كما تعرضت أطراف كفرشوبا وكفرحمام وحلتا في القطاع الشرقي للقصف الإسرائيلي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة المحمية، بين عيترون ومارون الراس، وأطراف بيت ليف في القطاع الأوسط.

إلى ذلك، أشارت مصادر محلية إلى تلقي سكان من بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل اتصالات إسرائيلية تطلب إخلاء منازلهم قبل البدء بقصفها، ما سبب حالة من الهلع.

دخان يتصاعد جنوب لبنان بفعل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله
إسرائيل تقصف مهبط طائرات لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان
جنوب لبنان

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