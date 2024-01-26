ميليشيا حزب الله تقصف موقعًا إسرائيليًا في الجولان بـ"فلق1"

استهدفت ميليشيا حزب الله في هجومين متتاليين ثكنة معاليه غولان في مرتفعات الجولان، وذلك في أول استهداف للثكنة منذ بدء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في 8 أكتوبر الماضي.

وقالت الميليشيا، في بيان لها، إنها استخدمت في الهجوم لأول مرة صواريخ "فلق 1"، موضحة أن الهجوم الثاني استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط الثكنة بصواريخ الكاتيوشا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا حزب الله أن صاروخ "فلق 1" يصل مداه الأقصى إلى 10 كيلومترات، ويبلغ وزنه 113 كيلوغراما، ويبلغ وزن رأسه الحربي 50 كيلوغراما.