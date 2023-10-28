واشنطن تؤيد وقف العمليات الإسرائيلية لإدخال المساعدات والوقود لغزة

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تدعم وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء إلى المدنيين هناك.

وأضاف في تصريح له أن البيت الأبيض سيواصل الضغط لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال كيربي إن بلاده لا تضع لإسرائيل خطوطا حمراء، وإنها ستواصل دعمها فيما يتعلق بالقدرات والذخائر.

وبخصوص الرهائن، أكد كيربي أن "البيت الأبيض سيواصل الضغط مع الشركاء لإطلاق سراح الرهائن، وفي حال كان إخراج الرهائن من غزة يتطلب وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مناطق معينة فإننا ندعم ذلك" . ورجح احتمال الحاجة لأكثر من وقف مؤقت واحد للعمليات الإسرائيلية في غزة.

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سوريا أصابت مستودعات ذخيرة ، مؤكدا أن أمريكا ليست مهتمة بالدخول في صراع مع إيران.

وأوضح أن العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق هدفها منع الهجمات المستقبلية.