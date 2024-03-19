دمار واسع خلّفه القصف الإسرائيلي على غزة
دمار واسع خلّفه القصف الإسرائيلي على غزة رويترز

إعلام عبري: مفاوضات على تفاصيل "هدنة مؤقتة" في غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق حول غزة.

ونقل موقع قناة "I24NEWS" عن مسؤولن إسرائيلين ومصدر مطلع، أن إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

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وكانت القناة 12 العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع حركة حماس تتجه لتكون مع زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار.

وقال المسؤول الذي وصفته القناة بأنه "كبير ومطلع على تفاصيل المفاوضات" إن المفاوضات ستكون طويلة وشاقة، وأوضح: "حتى لو كانت حماس في الخارج، فليس لديها أي تفويض لاتخاذ القرارات، فكل فاصلة وكل نقطة ستستغرق ما بين 24 إلى 36 ساعة. ستكون عملية معقدة".

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