إعلام عبري: مفاوضات على تفاصيل "هدنة مؤقتة" في غزة

وكانت القناة 12 العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع حركة حماس تتجه لتكون مع زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار.

وقال المسؤول الذي وصفته القناة بأنه "كبير ومطلع على تفاصيل المفاوضات" إن المفاوضات ستكون طويلة وشاقة، وأوضح: "حتى لو كانت حماس في الخارج، فليس لديها أي تفويض لاتخاذ القرارات، فكل فاصلة وكل نقطة ستستغرق ما بين 24 إلى 36 ساعة. ستكون عملية معقدة".