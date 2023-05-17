مع احتدام القتال في الخرطوم.. تنامي حاجة السودان للمساعدات

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من نصف سكان السودان بحاجة الآن للمساعدات والحماية، في وقت يبحث فيه المدنيون عن ملجأ لهم من الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم.

وقال سكان إن الكهرباء انقطعت، وإن ثمة نقصا شديدا في إمدادات الغذاء ومياه الشرب؛ بسبب صراع الطرفين، الذي دخل شهره الثاني رغم جهود الوساطة الدولية.

وفي جنيف، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 25 مليون شخص بحاجة للمساعدة، وهو أعلى عدد تسجله المنظمة الدولية في السودان، وناشد بتقديم مساعدات بقيمة 2.6 مليار دولار.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي مدافع مضادة للطائرات وأزيز طائرات مسيرة اليوم الأربعاء في العاصمة، في إشارة إلى أن الصراع مستمر بلا هوادة بين الطرفين.