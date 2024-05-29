"حزب الله" يعلن تدمير "تجهيزات تجسسية" إسرائيلية في موقع الراهب
كشفت ميليشيا حزب الله، اليوم، أنها "استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الراهب الإسرائيلي، وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".
وقالت الميليشيا في بيان وصل "الأناضول" إن عناصرها "استهدفوا صباح اليوم الأربعاء التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الراهب (قبالة بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان) بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".
وكانت ميليشيا حزب الله قد أعلنت الثلاثاء استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وأنها حققت إصابات مؤكدة.
من جانبه أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم، بأنه اعترض جسما مشبوها، فيما قالت ميليشيا حزب الله إنها استهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الراهب.
ووفق المصدر فقد سقط عدد من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة في شتولا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، الأربعاء، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار وفق إعلام عبري، فيما أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف "تجهيزات تجسسية" في موقع الراهب الإسرائيلي.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "تم تسجيل سقوط عدد من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة في شتولا بالجليل الغربي دون الإبلاغ عن إصابات". وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوّت في الجليل الغربي.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، "اعترضت الدفاعات الجوية، الأربعاء، هدفا جويا مشبوها فوق المجال البحري في منطقة رأس الناقورة دون تفعيل إنذارات".
وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية هاجمت طائرات حربية مبنى عسكريا تواجد داخله مسلحون من ميليشيا حزب الله في منطقة الناقورة". وتابع: "كما هاجمت الطائرات بنى لميليشيا حزب الله في رامية والطيري جنوبي لبنان".
وأردف الجيش الإسرائيلي: "قصفت القوات بالمدفعية مصادر إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلقت نحو منطقة شتولا يوم أمس" دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "بتعرض موقع الجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب، لرشقات رشاشة أطلقتها إسرائيل من داخل الأراضي المحتلة من دون وقوع إصابات".
ولفتت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالقصف المدفعي منطقة وادي حسن عند أطراف الجبين وشيحين في القطاع الغربي جنوب لنبان".
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق الأربعاء، أن إسرائيل "أطلقت ليلا قذائف مدفعية على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة".
وحتى صباح اليوم، واصلت إسرائيل "إلقاء القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري والخط الأزرق" وفق الوكالة.
وقالت إن إسرائيل "أطلقت القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة".
ولفتت الوكالة، إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي "أغار قرابة الساعة العاشرة من ليل الثلاثاء، على بلدة الناقورة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين إصابات طفيفة".
ومنذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني، حسب وكالة "الأناضول".