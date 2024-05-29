"حزب الله" يعلن تدمير "تجهيزات تجسسية" إسرائيلية في موقع الراهب

كشفت ميليشيا حزب الله، اليوم، أنها "استهدفت التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب الإسرائيلي، وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها".

وقالت الميليشيا في بيان وصل "الأناضول" إن عناصرها "استهدفوا صباح اليوم الأربعاء التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب (قبالة بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان) بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها".‏

وكانت ميليشيا حزب الله قد أعلنت الثلاثاء استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وأنها حققت إصابات مؤكدة.