رغم التصعيد في رفح.. وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة لبحث هدنة بغزة
قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن وفد تل أبيب سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة في الساعات المقبلة، لبحث التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم قرار الدولة العبرية مواصلة عمليتها في رفح.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله: "من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة".
وأضاف أن "الوفد يتوجه إلى هناك للاستماع وطرح الأسئلة (بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بغزة عبر الوسطاء) لكن الفجوات كبيرة"، دون مزيد من التفاصيل.
ومساء الاثنين، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر، موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل "الأناضول" الثلاثاء: "قرر كابينت الحرب (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية) بالإجماع، أن إسرائيل تواصل العملية في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس، بغية الإفراج عن مخطوفينا وتحقيق أهداف الحرب قدما".
وأضاف: "في موازاة ذلك، وعلى الرغم من أن مقترح حماس بعيد عن مطالب إسرائيل الضرورية، سترسل إسرائيل وفدًا إلى الوسطاء من أجل استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط ستكون مقبولة على إسرائيل".
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة، فيما تواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.