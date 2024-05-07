رغم التصعيد في رفح.. وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة لبحث هدنة بغزة

قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن وفد تل أبيب سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة في الساعات المقبلة، لبحث التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم قرار الدولة العبرية مواصلة عمليتها في رفح.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله: "من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف أن "الوفد يتوجه إلى هناك للاستماع وطرح الأسئلة (بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بغزة عبر الوسطاء) لكن الفجوات كبيرة"، دون مزيد من التفاصيل.