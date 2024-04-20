موريتانيا تصدر مرسومًا يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

أصدرت الرئاسة الموريتانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مرسومًا يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب نص المرسوم "تتم دعوة هيئة الناخبين، السبت 29 يونيو 2024، وفي حالة شوطٍ ثانٍ السبت 13 يوليو 2024".

وبحسب "الأناضول"، حدد المرسوم، الجمعة 14 يونيو المقبل، موعدا انطلاق الحملة الدعائية، على أن تُختتم، يوم الخميس عند منتصف ليل 27 من الشهر نفسه.

وأكد المرسوم أن الاقتراع يبدأ عند الساعة السابعة صباحًا ويختتم عند الساعة السابعة مساءً.

ويتوقع أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات إذ يسمح الدستور بالترشح لولايتين رئاسيتين.

وحتى صباح السبت، أعلنت عدة شخصيات سياسية عزمها خوض السباق الرئاسي، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسة مرشحيها بعد.

وفي بيانات سابقة أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في تشكيلتها الحالية على تنظيم انتخابات شفافة.

وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي أُجريت، في 13 مايوالماضي، جدلاً واسعًا في موريتانيا إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها".

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 176، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.

ووصل ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة بعد حصوله على 52.01% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في يونيو 2019.