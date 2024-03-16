"متفائل بحذر".. البيت الأبيض يعلق على محادثات وقف إطلاق النار في غزة

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الاقتراح الذي تقدمت به حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن هو بالتأكيد ضمن حدود ما هو ممكن، معربًا عن تفاؤل حذر.

ووفقا لمقترح "حماس"، اطلعت عليه "رويترز"، اقترحت الحركة على الوسطاء والولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، يقضي 100 منهم أحكامًا بالسجن مدى الحياة.

وبحسب "رويترز"، أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن الاقتراح "يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر، نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن هذا لا يعني أن الأمر قد أنجز".