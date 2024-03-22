ليبيا.. وزير الداخلية يهدد باللجوء للقوة بعد أحداث معبر "راس جدير"

هدد عماد الطرابلسي وزير الداخلية الليبي المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، باللجوء إلى القوة من أجل السيطرة على الأوضاع بعد اشتباكات مسلحة عنيفة شهدها معبر "راس جدير"، خلال الأيام الأخيرة.

وشدد وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، حول الأحداث الأخيرة في "راس جدير"، على أن المعبر الحدودي مع تونس "لن يفتح، حتى يتم استعادة السيطرة عليه ولو بالقوة وإعادته إلى حضن الدولة".

وقال الطرابلسي خلال المؤتمر الذي عقد في ديوان وزارة الداخلية: "لن نترك حدودنا ومنافذنا بدون أمن، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال الفوضة والتهريب والعبث بمقدرات الوطن".

وأضاف: "نسعى لتأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب وكافة الظواهر السلبية والمحافظة على مقدرات الوطن والمواطن".

وأشار إلى أن "هناك من لم يفهم وضع البلاد وما تمر به"، مؤكداً أن "الضرر كبير في حال تعنت بعض المدن والقبائل بشأن تأمين حدود الدولة".