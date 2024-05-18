بلومبيرغ: رفض جيبوتي الانضمام لـ"حارس الازدهار" تحدٍ لواشنطن

وصفت وكالة "بلومبيرغ" رفض جيبوتي الانضمام إلى التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة وحلفاؤها في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات ميليشيا الحوثي، بأنه "تحدٍ لواشنطن".

ورغم أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تستضيف قواعد بحرية صينية وفرنسية وأمريكية، إلا أنها حذرت واشنطن من استخدام أراضيها لمواجهة المتشددين الذين يهاجمون التجارة العالمية.

وقال رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد: "بعد بدء الهجمات الصاروخية الحوثية في أكتوبر/تشرين الأول، طلبت الولايات المتحدة الإذن بإجراء عمليات ضد الجماعة من داخل قاعدتها البحرية في جيبوتي؛ وكان جواب الحكومة لا".

وأضاف عبد القادر: "كان الأمر واضحًا جدًا منذ البداية؛ لا نريد أن ندخل في حرب".

وأكد أن جيبوتي "ستبقى على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وأنها تعيد التفاوض بشأن معاهدة للتعاون الدفاعي مع فرنسا، والتي تتضمن التزام القوة الاستعمارية السابقة بتقديم المساعدة العسكرية إذا احتاجت جيبوتي إليها".

وأشار الموقع، إلى أن "جيبوتي (الدولة الصغيرة) سمحت للولايات المتحدة بتركيب نظام دفاع مضاد للصواريخ في البلاد لحماية قاعدتها؛ لكن وفي المقابل، لم يُسمح لها بإطلاق طائرات استطلاع دون طيار لمراقبة الحوثيين من جيبوتي، أو إطلاق الصواريخ".