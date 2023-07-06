الخرطوم وطهران تبحثان استئناف العلاقات "في أسرع وقت"

بحثت إيران والسودان، اليوم الخميس، استئناف العلاقات، خلال لقاء بين وزيري خارجية البلدين هو الأول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2016، احتجاجا على اقتحام السفارة السعودية في طهران.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إم اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان، بحث استعادة العلاقات في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن وزير الخارجية، علي الصادق، شكر إيران على تقديمها مساعدات إنسانية من خلال الهلال الأحمر الإيراني في أثناء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان على تويتر: "التقى وفدنا مع وزير الخارجية السوداني وناقش سبل استئناف العلاقات الدبلوماسية على الفور بين الخرطوم وطهران".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "في هذا الاجتماع، استهدفت المحادثات حل سوء التفاهم بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم".