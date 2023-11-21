"يديعوت أحرونوت" تكشف تفاصيل التقديرات الخاطئة للاستخبارات الإسرائيلية

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن خطأ آخر وقعت فيه أجهزة الاستخبارات بشأن تقدير الموقف الخاص بجاهزية حركة حماس، قبل شهر من "طوفان الأقصى".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جميع التقديرات الاستخبارية كانت ترجح أن حركة حماس في حالة ردع، وأن الحدود الإسرائيلية مع غزة آمنة ومحصنة بالقدر المناسب.

وأوضحت أن قوات النخبة الإسرائيلية، بناءً على تقييم الموقف، كانت تجري تدريبات، منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي على الجبهة الشمالية، تحسبًا لغزو محتمل ستنفذه قوات النخبة التابعة لميليشيا حزب الله "كتائب الرضوان"، بناءً على التقديرات التي وضعتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وجاء في الصحيفة: "خلال الشهور التي سبقت مفاجأة السابع من أكتوبر، كان الجيش يجري استعدادات للحرب، حتى دون أن تصله تحذيرات استخبارية مؤكدة بأنها وشيكة، بيد أن تلك الاستعدادات كانت في جبهة أخرى، هي الشمال وليس الجنوب".